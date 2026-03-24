Zeren Ertaş Davasında Savcı Mütalaasını Açıklandı - Son Dakika
Zeren Ertaş Davasında Savcı Mütalaasını Açıklandı

24.03.2026 13:28
Aydın'da Zeren Ertaş'ın ölümüne sebep olan asansör kazasında, kamu görevlileri için ceza talep edildi.

Aydın'da 3 yıl önce üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin kamu çalışanlarına yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ile Ertaş'ın annesi Serpil ve babası Akın Ertaş hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. duruşmaya katılmadı.

Avukatların savunmasının ardından konuşan baba Akın Ertaş, "Bize bunu yapanlar bunu reva görenler adalet önünde hesap versin. Benim kızım üniversitesi okuyacağım diye kendini parçaladı. Buraya geldi 25 gün kalabildi sadece. Ben sanıkların cezalandırmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Serpil Ertaş ise "Adalet güveniyorum vereceğiniz karara güvenmek istiyorum. Sizler de anne babasınız sizlerin de bizim durumumuza düşmesini istemiyorum. Ben çoğunu yurt müdürüne emanet ettim. Ama şu an karşımda onlar yok. Emanete 25 gün baktılar sadece." dedi.

Duruşmada, avukatlar ve maktul yakınlarının dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların "taksirle ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Daha sonra sanık avukatları tarafından mütalaaya ilişkin süre talep edildi.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Adliye önünde öğrencilerle bir araya gelen Serpil ve Akın Ertaş çifti kızlarının hakkını sonuna kadar savunacaklarını ifade etti.

Olay

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

Mahkeme, 10 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında 1 sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün, 3 sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası vermiş, bir sanık ise beraat etmişti.

Kamu çalışanlarına ilişkin ayrıca açılan ikinci davada ise eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeren Ertaş Davasında Savcı Mütalaasını Açıklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Zeren Ertaş Davasında Savcı Mütalaasını Açıklandı - Son Dakika
