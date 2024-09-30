Zeus, Kolombiya'da Polisle Çatışmada Öldürüldü

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BOGOTA, 30 Eylül (Xinhua) - Kolombiya'nın en tehlikeli suçlularından, organize suç örgütü Clan del Golfo'nun lideri "Zeus" lakaplı Juan Carlos Rodriguez, polis operasyonunda vurularak öldürüldü.

Kolombiya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Pazar günü yapılan açıklamaya göre eski bir asker ve firari olan Rodriguez, Cumartesi günü Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Antioquia bölgesinde polisle girdiği silahlı çatışmada yedi adamıyla birlikte öldürüldü.

Emniyet Genel Müdürü William Salamanca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Agamemnon Operasyonu sırasında Clan del Golfo suç örgütünün Magdalena Medio Grubu lideri Juan Carlos Rodriguez ölmüştür" ifadelerini kullandı.

Rodriguez'i yakalamak için düzenlenen ortak operasyona polis, ordu, hava kuvvetleri ve başsavcılık birimleri katılmıştı.