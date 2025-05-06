Zey Köyü Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
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Zey Köyü Yeniden İnşa Edildi

Zey Köyü Yeniden İnşa Edildi

Adıyaman'ın Zey köyü, depremler sonrası ileri mühendislik ile kayalık zemin üzerine yeniden yapıldı.

06.05.2025 13:52
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'ın Zey köyünü ileri mühendislik teknikleri kullanarak kayalık zemin üzerine yeniden inşa etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Zey köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, zemin etüdü sonrası belirlenen kayalık bölgedeki 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. 87 köy evinde ise yaşam başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, köy evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini, 'Hayallerin ötesini inşa etmeye devam' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde yer alan Proje Sorumlusu Servet Yılmaz, 3+1 olarak projelendirilen her ev için 750 metrekare parsel alan tahsis edildiğini belirtti.

Evlerinin hızlı şekilde teslim edildiğini ifade eden Ayşe Uzun da "Buralar önce bir dağdı, taştı. Hiç inanmadık, burayı gösterseler inanmazdım. Buraya ev olacak mı, nasıl oldu, nasıl yaptılar nasıl çalıştılar? Beklediğimden daha güzeli oldu" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Deprem, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

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