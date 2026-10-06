Zeybek, fon dosyasında iktidarın karar yeter sayısı isteyip kaçtığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeybek, fon dosyasında iktidarın karar yeter sayısı isteyip kaçtığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeybek, fon dosyasında iktidarın karar yeter sayısı isteyip kaçtığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Milletvekili Gökan Zeybek, fon dosyasının TBMM'de araştırılması önergesinin görüşülmesini engellemek için iktidarın karar yeter sayısı istediğini ve ardından Genel Kurul'a girmediğini söyledi. Zeybek, milletin parasının hesabının sorulacağını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, fon dosyasının TBMM'de araştırılması gerektiğini belirterek, iktidarın muhalefetin önergesinin görüşülmesini engellemek için karar yeter sayısı istediğini ve ardından Genel Kurul'a girmediğini belirtti. Zeybek, "Kaçarak bu soygunun üzerini örtemeyeceksiniz. Milletin parasının hesabı sorulacak" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon dosyasına ilişkin Meclis'te yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dosya kapanmayacak! Fon tokatçılığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırmak istiyoruz. Muhalefet, milletin parasının nerede olduğunu, bu düzenin nasıl kurulduğunu, kimlerin sorumlu olduğunu Meclis gündemine taşıyor. Peki iktidar ne yapıyor? Konuşmak yerine kaçıyor! Muhalefetin önergesinin görüşülmesini engellemek için karar yeter sayısı istiyorlar. Ardından da karar yeter sayısı bulunmasın diye Genel Kurul salonuna girmediler. Kaçarak bu soygunun üzerini örtemeyeceksiniz. Milletin parasının hesabı sorulacak."

Kaynak: ANKA
Gökan ZeybekMilletvekiliYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Bakanlık düğmeye bastı Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:25:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Zeybek, fon dosyasında iktidarın karar yeter sayısı isteyip kaçtığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei