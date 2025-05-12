Zeydan Karalar, Anneler Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti

(ADANA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Anneler Günü dolayısıyla Çukurova'daki Seyhan Huzurevi'ni ziyaret etti. Karalar, "Hayatımızın temel taşları olan annelerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Başkan Karalar, Anneler Günü dolayısıyla Çukurova'da faaliyet gösteren Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Karalar, büyüklerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

Ziyarette, huzurevindeki kadınlara çiçek veren Karalar, "Hayatımızın temel taşları olan annelerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmak bizim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirerek, Anneler Günü'nde yanlarında olan Karalar'a teşekkür etti.