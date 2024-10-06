Zeydan Karalar: Gazze Saldırıları Durdurulmalı

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Toplamda ölen insan sayısı 50 bine yaklaştı. Katledilen kadın ve çocukların sayısı 30 bine ulaşmak üzere ve sayı giderek artıyor. Bu durum dünyanın geleceği açısından çok endişe verici. Biz bu vahşeti lanetliyoruz, dünyayı, Avrupa'yı, Amerika'yı bu olaylara bir önce müdahale edip durdurma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, sivillerin katledilmesini, çocukların ve kadınların öldürülmesini kınayan, dünyayı bu konuda harekete geçmeye çağıran mesajlar verdi. Başkan Zeydan Karalar, saldırıların başladığı günden bu yana birçok yerde İsrail'in Gazze'de uyguladığı ve soykırıma varan katliamları gündeme getirip, durdurulması çağrısında bulundu. Zeydan Karalar, "Dünyanın gözü önünde çocuklar, kadınlar, siviller öldürülüyor. Bütün dünyanın gözü önünde, hiç olmayacak bir şey gerçekleştiriliyor ve savaş dışı sayılan bir nokta, hastane yerle bir ediliyor. Sadece bir hastanede 500 civarında masum insan ölüyor ama dünya sessiz. Toplamda ölen insan sayısı 50 bine yaklaştı. Katledilen kadın ve çocukların sayısı 30 bine ulaşmak üzere ve sayı giderek artıyor. Bu durum dünyanın geleceği açısından çok endişe verici. Biz bu vahşeti lanetliyoruz, dünyayı, Avrupa'yı, Amerika'yı bu olaylara bir önce müdahale edip durdurma çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.