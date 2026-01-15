Zeydan Karalar'ın Eniştesi Hayatını Kaybetti

(ANKARA)- Silivri Cezevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eniştesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Silivri'de en acı haberlerimden birini aldım. Canım kardeşim Songül'ün değerli eşinin vefatını duydum. Acımız büyük. Bir büyük üzüntüm de kardeşimin yanında bu acı gününde olamamak. Tuğrul çok iyi bir insandı…Allah rahmet eylesin."