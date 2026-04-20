Zeydan Karalar, Silivri'de Aziz İhsan Aktaş Davasını İzliyor

(İSTANBUL) - Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri'deki Aziz İhsan Aktaş davasını takip ederken gizli tanık açıklamalarına ilişkin, "Dinleyelim bakalım ne konuşacak" dedi; göreve dönüş için ise "Bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş davasını takip etmek için Silivri'ye geldi.

Gazetecilerin, "Bugün gizli tanık konuşacak, ne dersiniz?" sorusuna Karalar, "Dinleyelim bakalım ne konuşacak. Gizli gizli ne diyecek? Bugüne kadar gizledi, bugün açıklıyor mu yani?" dedi.

Karalar, göreve dönüşüne ilişkin bir gelişme olup olmadığı sorusuna, "Bekliyoruz" yanıtını verirken, İBB davasını da takip edeceğini dile getirdi.