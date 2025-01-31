Zeydan Karalar: 'Teğmenlerin İhraç Edilmesi Kabul Edilemez'

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(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı vatanımızda, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek suç olur hale geldi. Vatanına milletine bağlı, Atatürk'ün izinden giden genç teğmenlerin ordudan ihraç edilmesi kabul edilemez karar" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı vatanımızda, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek suç olur hale geldi. Vatanına milletine bağlı, Atatürk'ün izinden giden genç teğmenlerin ordudan ihraç edilmesi kabul edilemez karar. Bir komutan örnek alınacaksa o komutan Mustafa Kemal'dir, bir devlet adamı örnek alınacaksa o devlet adamı Mustafa Kemal'dir. Hepimiz her konuda Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ata'mızın izinde, ilkelerinin ışığında bu haksızlıkları, bu hukuksuzluğu, bu keyfi düzeni hep birlikte geride bırakacağız."