7 yaşındaki Zeynep 200 metre yükseklikte İstiklal Marşı\'nı ezbere okudu

Hafta sonu tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahiline gelen Zeynep Beren, ailesi ile birlikte uçuş hazırlığı yapan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya'nın yanına gitti.

200 METRE YÜKSEKLİKTE İSTİKLAL MARŞI'NI EZBERE OKUDU

Ailesinden de izin alarak Özkaya'nın eşliğinde Saros Körfezi'nde uçuş gerçekleştiren Beren, 200 metre yüksekliğe çıktıktan sonra İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşun bu bölümü, Özkaya tarafından kamera ile kaydedildi. Uçuşun tamamlanmasının ardından yere inen Yılmaz Özkaya, 7 yaşındaki Zeynep'in milli ve manevi duygularının yüksek olduğunu söyledi.

"BENİM İÇİN DE KEYİFLİ BİR UÇUŞ OLDU"

200 metre yükseğe çıktıklarında, Zeynep Beren'in İstiklal Marşı'nı ezbere okumak istediğini ifade eden Özkaya, "İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okurken, ben de o anları kaydettim. Bu, benimiçin de keyifli bir uçuş oldu" dedi. Zeynep Beren de uçuştan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.