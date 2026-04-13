Zeynep için Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

Arnavutköy'de yardım kampanyası tamamlanan SMA Tip 1 hastası 4 yaşındaki Zeynep Özinal için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ailesiyle birlikte Arnavutköy'de yaşayan Zeynep Özinal'ın tedavisi için başlatılan ve yaklaşık iki yıldır devam eden yardım kampanyası tamamlandı.

Kampanyanın tamamlanması dolayısıyla Arnavutköy Şehir Parkı'nda kutlama etkinliği yapıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Etkinlikte konuşan baba Murat Özinal, kampanya sürecinde yaşanan zorluklara değinerek, daha önce bağış kumbarasının çalındığını, emniyet mensuplarının da kendi aralarında bağış toplayarak sürece destek verdiğini anlattı.

Özinal, katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, benzer mücadeleyi veren diğer çocuklar için de destek çağrısında bulundu.

