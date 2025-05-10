Zeynep'in Hayata Tutunuşu - Son Dakika
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Zeynep'in Hayata Tutunuşu

Zeynep\'in Hayata Tutunuşu

Doğuştan serebral palsi hastası Zeynep, annesinin fedakarlığı ile hayata bağlandı.

10.05.2025 11:24
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Bolu'da doğuştan serebral palsi hastası olan ve doktorların "yaşamaz" dediği 11 yaşındaki Zeynep Ada Kaya, gördüğü tedavinin yanında annesinin fedakarlığı sayesinde hayata bağlandı.

Ayşe ve Erkan Kaya çiftinin 2 çocuğundan küçük olan Zeynep Ada'ya erken doğum sırasında beyin kanaması geçirdiği için halk dilinde "beyin felci" olarak adlandırılan serebral palsi teşhisi konuldu.

Doktorların yaşama şansını düşük gördüğü Zeynep Ada'nın konuşabilmesi ve yürüyebilmesi için Bolu ve Ankara'daki hastanelerde çeşitli tedaviler uygulandı.

Zeynep Ada, tedavinin yanı sıra hayatını kızına adayan annesinin özenli bakımı ve azmiyle kısa cümleler kurabilmeyi ve oturabilmeyi öğrendi.

Eşiyle geçimini çiçekçilik yaparak sağlayan anne Kaya, atla ve suda terapi gören kızının yürümesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi için mücadelesine devam ediyor.

"Her şeyin başı ilgi ve sevgi"

Ayşe Kaya, AA muhabirine, kızının hayatını güzelleştirmek için mücadele ettiğini söyledi.

Zaman zaman zorlansa da hiçbir zaman pes etmediğini belirten Kaya, "Bize 'yaşamaz' dediler, hiç umut bağlamadılar ama öldürmeyen Rabbim öldürmüyor. Elimizden geleni yaptık, hala da yapıyoruz. Hiç kimseye muhtaç olmadan en azından kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek konuma gelsin diye çabalıyoruz." diye konuştu.

Kaya, kızının rahatsızlığı nedeniyle yürüme ve denge sorunu yaşadığını dile getirerek, "Doğduğundan beri hep beraberiz ailece. Beraber kalkıyoruz, okul döneminde onları okula bırakıyoruz. Okul sonrası dükkanımızda beraber vakit geçiriyoruz. Okulda özel ihtiyaçları için sürekli yanına gidip geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızının her anını mutlu geçirmesi için çaba harcadıklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Çok zor, kesinlikle kolay değil. En basiti üzerini giydirmek bile en az yarım saatimizi alıyor. Gün içinde yürümek istiyor. Evde bisikleti var, ona bindiriyoruz. Babası da ben de destek olmaya çalışıyoruz. Beraber ne yapabilirsek kar çocuğumuza. Gün içinde okuldan sonra yanımızda oluyor çünkü birine muhtaç. Biz de şu an onun mücadelesini veriyoruz."

Kaya, tedavinin yanında çabaları sonucu kızının kendi başına oturabildiğini ve kısa cümleler kurabildiğini aktararak, "Bir çocuğa bile bunların eğitimi zaman ve emek gerektirirken özel çocuklarda bunun 10-20 katı zorlukta. Gerçekten çok emek, çaba, sabır istiyor. Bunu yaşamayan anlamaz. O yüzden de sürekli ilgi gösteriyoruz. Her şeyin başı ilgi ve sevgi." diye konuştu.

Kızının havuzu ve at binmeyi çok sevdiğini belirten Kaya, "Piyano kursuna da gidiyor, parmak kasları gelişsin diye. Buralara götürmemin amacı profesyonel olması değil. Kendini kurtarsın, bunun çabasındayım." dedi.

Kaynak: AA

Ayşe Kaya, Güncel, Sağlık, Yaşam, bolu, Son Dakika

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