Zeynep Kılınç\'tan Güvenli Okul Çıkışı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile kaymakam koltuğuna oturan 5'inci sınıf öğrencisi Zeynep Kılınç okullarda güvenliğin artırılmasını istedi. Kılınç, "Okullarımızda şiddetin gölgesi değil, sevginin ışığı olsun. Bir kalemi kırmak kolaydır ama bir çocuğun hayalini kırmaya kimsenin hakkı yok" dedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Malatya'da Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, makam koltuğunu Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Lale Zeynep Kılınç'a devretti.

Makama geçen Kılınç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına değinerek, okullarda alınan güvenlik tedbirleri konusunda talimatlar verdi. İlçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürünü telefon ile arayarak son durum hakkında bilgi alan Kılınç, güvenliğin artırılmasını ve öğrencilerin çantalarının kontrolünün yapılmasını istedi.

'OKULLARIMIZ SEVGİ, SAYGI, KARDEŞLİĞİN YERİ OLMALI'

Kılınç, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara armağan ettiği ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sadece eğlence günü olmadığını ve çocuklara yüklenen büyük sorumluluğun simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bu koltukta oturduğum sürece ilçemizdeki tüm çocukların sesi olmayı hedefliyorum. Okullarımız sevginin, saygının ve kardeşliğin olduğu yerler olmalı. Şiddetin değil, hoşgörünün hakim olduğu bir eğitim ortamı için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Biz çocuklar korkarak değil, güvenle büyümek istiyoruz. Okullarımızda şiddetin gölgesi değil, sevginin ışığı olsun. Bir kalemi kırmak kolaydır ama bir çocuğun hayalini kırmaya kimsenin hakkı yok" dedi.