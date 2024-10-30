Zeynep Özal, Düğün Töreninde Şahitlik Yaptı

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MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal, Isparta'da düğün törenine katılarak şahitlik yaptı.

Eğirdir Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı Mustafa Erhan Savran ile Fitnat Göncü'nün düğün töreni, Isparta'da yapıldı. Çiftin nikah şahitleri arasında 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal da yer aldı. Zeynep Özal nikah töreni sonrası evlilik cüzdanını geline teslim etti. Zeynep Özal, Çok sevdiğimiz bir insanın, 9'uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da bulunmaktan çok mutluyum. Isparta'ya çok uzun seneler önce gelmiştim ama çok değişmiş, gelişmiş tanıyamadım açıkçası. Çok da güzel olmuş, çok güzel bir şehir zaten. Gündeme dair konuşmuyorum, şu an düğüne geldik, çok tatlı bir çiftimiz var. Biz de uzun yoldan geldik; onların bu mutlu gününde beraber olmak için. Çok da mutluyuz. Güzel bir gün. Bu şehri de çok seviyoruz. Çünkü Süleyman Bey çok sevdiğimiz bir insandı, babamın da çok sevdiği bir insandı, biz de ona 'amca' derdik. Burada olduğuma çok mutluyum dedi.

Haber-Kamera Kemal ERBEN ISPARTA,