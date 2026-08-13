Zeynep Sönmez, Cincinnati Open'da İkinci Tura Yükseldi
Zeynep Sönmez, WTA 1000 Cincinnati Open'da Kasatkina’yı mağlup ederek ikinci tura geçti.
(CINCINNATI) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 turnuvası Cincinnati Open'ın ilk turunda Daria Kasatkina'yı 2-6, 7-6, 6-3 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sönmez, ilk seti 6-2 kaybettiği karşılaşmanın ikinci setinde maç puanı çevirdi ve seti 7-6 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.
Karar setini 6-3 kazanan milli tenisçi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 10 numarası Amanda Anisimova ile karşılaşacak.
Son Dakika › Güncel › Zeynep Sönmez, Cincinnati Open'da İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?