Zeytin Bahçelerinde Hayvan Otlatmaya Ceza

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin bahçelerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine ceza kesildi.
Kırsal Karadere ve Yaylacık mahallelerinde zeytin ağaçlarının altında hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca cezai işlem uygulandı.
Çiftçi Malları Başkanlığı bekçileri tarafından zeytin bahçesinde otlatılan koyun ve keçiler, hayvan barınağında emanete alındı.
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