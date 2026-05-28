Zeytin Bahçelerinde Yangın Önlemi

28.05.2026 14:52
Edremit'te zeytin bahçelerindeki otların biçilmesi, olası yangın riskini azaltmak için önerildi.

Edremit Körfezi'nde olası yangınların önüne geçilebilmesi amacıyla, zeytin bahçelerindeki otların biçilmesi uyarısı yapıldı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, bölgede kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışlarla tarım arazilerindeki otların bazı yerlerde insan boyuna ulaştığını söyledi.

Diker, yaz aylarında artan yangın riskine dikkati çekerek, zeytin üreticilerinin bahçelerindeki otları biçerek olası yangına sebebiyet vermemesinin birinci öncelik olduğunu vurguladı.

Geçen yıl bölgeye piknik yapmak veya gezme amacıyla gelen vatandaşlardan dolayı otluk alanlarda yangınların çıktığını hatırlatan Diker, rüzgarın da etkisiyle bu yangınların zeytinliklerden ormanlık alanlara sıçradığını söyledi.

Diker, yol kenarlarında ve zeytinlik alanlarda kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Edremit Körfezi'ndeki yangınların önüne geçilebilmesi için en büyük görev üreticilere düşüyor. Üreticilerin bu yağışlardan dolayı hızla büyüyen otlara karşı ya toprak işlemesini yapmaları ya da ot biçme makineleriyle bu otları biçerek olası yangınlara mahal vermemelerini istiyoruz. Otlar yandıkça yüreklerimiz yanıyor ve bu manzaraları seyretmekten derin üzüntü duyuyoruz."

Biçilen otların araziden uzaklaştırılması yerine doğru tekniklerle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Diker, malçlama yöntemiyle üreticinin otları biçmesinin sadece yangınları önlemekle kalmadığını, aynı zamanda çok önemli teknik faydalar sağladığını aktardı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
