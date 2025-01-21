Zeytin Hasadına Giden İşçileri Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Zeytin Hasadına Giden İşçileri Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Zeytin Hasadına Giden İşçileri Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin hasadına giden işçileri taşıyan bir cip uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yaralanan 6 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

21.01.2025 13:48  Güncelleme: 13:49
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde zeytin hasadına giden işçileri taşıyan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında kırsal Bekirler Mahallesi Sakaralan Mevkii'nde meydana geldi. Zeytin hasadına giden işçileri taşıyan İbrahim Astepe'nin (68) kullandığı 09 R 0116 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cip sürücüsü İbrahim Astepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tarım işçileri H.U., M.Ç., H.Ç., C.Ç., M.U. ve T.U. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İbrahim Astepe'nin cenazesi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zeytin Hasadına Giden İşçileri Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytin Hasadına Giden İşçileri Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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