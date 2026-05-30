Zeytin Satışına Cezalı Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytin Satışına Cezalı Müdahale

30.05.2026 01:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Selçuk'ta zeytinin tanesi 50, kilosu 1000 liradan satılınca satıcıya ceza verildi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Medyada İzmir'de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Selçuk, Zeytin, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytin Satışına Cezalı Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

01:25
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
01:16
İzmir’de müstehcen görüntü skandalı: Anne gözaltında
İzmir'de müstehcen görüntü skandalı: Anne gözaltında
01:05
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 01:58:23. #7.13#
SON DAKİKA: Zeytin Satışına Cezalı Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.