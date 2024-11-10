Zeytin Toplarken Ağaçtan Düşerek Hayatını Kaybetti

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1) ZEYTİN TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

İZMİR'de, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Erol Gül (65), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi 113 sokakta meydana geldi. Erol Gül, iddiaya göre evinin aşağısında bulunan parkta zeytin toplamak için ağaca çıktı. Gül, burada ağaçtan düştü. Gül'ün yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.