Zeytin ve İncir Ağaçlarına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

28.03.2026 21:51
Koçarlı'da ağaç tahribi nedeniyle gözaltına alınan S.H, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarını tahrip ettiği iddiasıyla gözaltına şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçeye bağlı Gaffarlar Mahallesi'nde farklı kişiye ait 7 bahçede zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayı S.H'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, şüpheli S.H'yi ikametinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli ifadesinde, ağaçlara kendisinin zarar vermediğini öne sürdü.

Zanlının evinde bulunan çamurlu ayakkabı ile balta incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Olay

Koçarlı ilçesinde 25 Mart'ta farklı kişilere ait bahçelerdeki zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmiş, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, çok sayıda ağacın kesildiği ve dallarının kırıldığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Çevre, Son Dakika

