Zeytin ve Zeytinyağı Toplantısı

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Şarköy ilçesinde zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplatıda, zeytin ve zeytinden elde edilen zeytinyağının satış ve pazarlama imkanlarının artırılması, güvenilir gıda arzının oluşturulması konulaerı görüşüldü.

Toplantıda Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Pasin Akbulut zeytin ve zeytinyağı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Proje Sorumlusu Gamze İnan Sarıca da zeytin ve zeytinyağının satışı, marka ve markalaşmanın önemi, patent alımı ve önemi konusunda sunum yaptı.

-Şarköy'de KADES uygulaması tanıtılıyor

Şarköy'de polis ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda, kahvehanelerde ve uygulama noktalarında vatandaşlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi vererek, broşür dağıttı.

Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.