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Zeytinburnu'nda 5 Milyon Liralık Gasp Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 5 Milyon Liralık Gasp Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zeytinburnu'nda bankadan çıkan bir kişi, aracına binerken gasbedilerek içerisinde 5 milyon lira bulunan poşetleri kaybetti. Gasp anı güvenlik kamerasına yansırken, olayı fark eden bir kişi gaspçılara müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti ve 2 gaspçıyı gözaltına aldı.

27.01.2024 - 11:59,
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ZEYTİNBURNU'nda para dolu iki poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi. Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı. Sokakta bulunan bir kişi durumu farkedip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı. Gaspçılar kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 2 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Çevrede esnaflık yapan Yakup Bay, 2 kişilerdi ve ikisinin de elinde silah vardı. Maskeyi yüzüne indirerek vatandaşın elindeki parayı aldı. Silahı görünce de parayı bırakmak zorunda kaldı. dedi.

Zeytinburnu\'nda 5 Milyon Liralık Gasp Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 5 Milyon Liralık Gasp Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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