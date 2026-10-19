Zeytinburnu'nda ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı

Zeytinburnu'nda ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul trafik ekipleri, 17 Ekim'de D-100 Cevizlibağ mevkisinde ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza uyguladı. Sürücünün aracı 30 gün trafikten men edildi; 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan işlem yapılan sürücü serbest bırakıldı.
Zeytinburnu'nda ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde bir sürücünün ambulansa yol vermediğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü M.T. (37) ekiplerce yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" maddesi uyarınca 46 bin lira idari para cezası uygulandı. M.T'nin kullandığı araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapılan sürücü, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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