Zeytinburnu\'nda Arızalı Motosikleti İten Motosikletliler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Soktu

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Zeytinburnu'nda iki motosikletli, arızalı motosikleti ayaklarıyla itip ilerleterek trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 FZB 884 plakalı arızalı motosikleti, kısa süre arayla iki ayrı motosikletli ayaklarıyla iterek ilerletti.

Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan motosikletlilerin kask ve koruyucu giysilerinin de olmadığı görüldü.

Bir süre öndeki motosikleti ayağıyla iten motosiklet sürücüsünün yolda zikzaklar yaparak ilerlemesi dikkati çekti.

D-100 kara yolunda ilerleyen motosikletliler, daha sonra yan yola girerek uzaklaştı.