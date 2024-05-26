Zeytinburnu'nda Arızalı Motosikleti İten Motosikletliler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Soktu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Arızalı Motosikleti İten Motosikletliler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Soktu

Zeytinburnu\'nda Arızalı Motosikleti İten Motosikletliler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Soktu

Zeytinburnu'nda, D-100 kara yolunda seyreden arızalı motosikleti ayaklarıyla iterek ilerleten iki motosikletli, hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Motosikletlilerin kask ve koruyucu giysileri olmadığı gözlendi. Motosiklet sürücüsünün zikzaklar yaparak ilerlemesi dikkat çekti. Daha sonra motosikletliler yan yola girerek uzaklaştı.

26.05.2024 00:11
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Zeytinburnu'nda iki motosikletli, arızalı motosikleti ayaklarıyla itip ilerleterek trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 FZB 884 plakalı arızalı motosikleti, kısa süre arayla iki ayrı motosikletli ayaklarıyla iterek ilerletti.

Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan motosikletlilerin kask ve koruyucu giysilerinin de olmadığı görüldü.

Bir süre öndeki motosikleti ayağıyla iten motosiklet sürücüsünün yolda zikzaklar yaparak ilerlemesi dikkati çekti.

D-100 kara yolunda ilerleyen motosikletliler, daha sonra yan yola girerek uzaklaştı.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Motosiklet, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Arızalı Motosikleti İten Motosikletliler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Soktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Arızalı Motosikleti İten Motosikletliler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Soktu - Son Dakika
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