Zeytinburnu\'nda Asansör Yangını

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Zeytinburnu'nda, 6 katlı binanın asansöründe çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı binanın asansörü tamir edilirken yangın çıktı, yükselen dumanları gören çalışanlar dışarı çıktı.

İhbar üzerine içinde kağıt, boya ve kimyasal malzeme bulunun binaya müdahale için çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının bakım sırasında başladığını anlatan Metin Gök, "Asansör yanmış. Önce sitenin görevlileri müdahale etti. Çalışanlar dumanları görünce binadan çıktı." dedi.

Yangında binada hasar oluştu.