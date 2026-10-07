Zeytinburnu'nda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kardeş şüpheli adliyeye sevk edildi

Zeytinburnu'nda, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde A.P'nin (26) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmada, olayı gerçekleştirdikleri ve kardeş oldukları belirlenen M.Y.H. (22) ile V.H. (25) başka bir ilçede tedavi gördükleri hastanede yakalandı.

Araştırmada, kavganın, hayatını kaybeden A.P. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.