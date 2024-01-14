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Zeytinburnu'nda Düğün Konvoyu Trafiği Kapattı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Düğün Konvoyu Trafiği Kapattı

Zeytinburnu'nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan bir grup, Abay Caddesi'nde trafiği kapatarak yüksek sesle müzik açtı ve yolun ortasında oynadı. Konvoydan bir kişi minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. Konvoydakiler, trafiği umursamadan bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı.

Zeytinburnu\'nda Düğün Konvoyu Trafiği Kapattı
14.01.2024 - 16:04,
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ZEYTİNBURNU'nda, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapattı, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı. Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti. Minibüs üzerindeki kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı. Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı. O anlar, cep telefonu kameralasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Zeytinburnu, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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