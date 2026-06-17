Zeytinburnu'nda Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'nda Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı

17.06.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Zeytinburnu'nda girdikleri evden bir miktar para çaldıktan sonra polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Zeytinburnu'nda hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 3 kadını takibe aldı.

Ekipler, bir ikamete girdikten kısa süre sonra hızla uzaklaşan şüphelileri yakaladı. Yapılan inceleme ve üst aramasında kadınların ikametten 54 bin 355 lira ile 2 bin 251 doları çaldıkları belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen çalıntı para sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin binaya girişleri ile evden çıktıktan sonra yaya olarak hızla uzaklaşırken polis ekiplerince yakalanmaları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zeytinburnu, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:00:36. #7.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Hırsızlık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.