 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zeytinburnu'nda hırsızlık yapan kadınlar soyunarak yakalanmaktan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda hırsızlık yapan kadınlar soyunarak yakalanmaktan kaçtı

Zeytinburnu'nda bir mağazadan hırsızlık yapan 3 kadın, yakalanmamak için soyunmaya başladı. Esnafın müdahale edememesi üzerine kadınlar, çaldıkları eşyalarla birlikte mağazadan kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu\'nda hırsızlık yapan kadınlar soyunarak yakalanmaktan kaçtı
17.01.2024 - 12:42,
Abone Ol

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda girdikleri mağazadan hırsızlık yapan 3 kadın, durumun fark edilmesi üzerine yakalanmamak için soyunmaya başladı. Esnafın müdahale edememesi üzerine 3 kadın, çaldıkları ile birlikte mağazadan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz 3 kadın, bir giyim mağazasına girerek ürünlere bakmaya başladı. Kadınlardan biri, kasanın yanında mağaza sahibine ait olduğu öğrenilen çantayı alıp eteğinin içine sakladı. Diğerleri ise reyonlardan gözüne kestirdikleri elbiseleri aldı. Durumu fark eden mağaza çalışanı, çantayı almak için müdahale etmek istediği sırada, kadınlardan biri soyunmaya başladı. Çalışanın çaresiz kalması üzerine yardım etmek için gelen çevredeki esnaf da soyunan kadınlara müdahale edemedi. Bunun üzerine 3 kadın, çaldıkları çanta ile birlikte mağazadan çıkarak uzaklaştı. Mağaza sahibi Selahattin Aydın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kadınların mağazaya girip çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"KADINLAR SOYUNUNCA MÜDAHALE EDEMEMİŞ"

Mağaza sahibi Selahattin Aydın, "Ben diğer dükkandaydım, elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi. Kimi suçlayacağımızı da bilmiyorum. Bayağı mağduruz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Selahattin Aydın, Zeytinburnu, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda hırsızlık yapan kadınlar soyunarak yakalanmaktan kaçtı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:42:09. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hırsızlık yapan kadınlar soyunarak yakalanmaktan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement