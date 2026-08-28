Zeytinburnu'nda İETT Otobüsü Kaza Yaptı
İETT otobüsü, Zeytinburnu'nda duvara çarptı; yaralılar var.
Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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