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Zeytinburnu'nda Motosiklet Sürücüsü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Motosiklet Sürücüsü Gözaltına Alındı

Zeytinburnu\'nda Motosiklet Sürücüsü Gözaltına Alındı

Zeytinburnu'nda havaya ateş ettiği kurusıkı tabancayı bazı sürücülere doğrulttuğu iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adliye sevk edildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Silahın kurusıkı olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edilirken motosikletin sahibine ise ehliyetsiz kullanım nedeniyle idari para cezası kesildi.

04.02.2024 15:17
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Zeytinburnu'nda, havaya ateş ettiği kurusıkı tabancayı bazı sürücülere doğrulttuğu iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adliye sevk edildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün havaya ateş edip, sürücülere tabanca doğrultmasına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından motosikleti kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlenen S.A. (19) ile motosikletin sahibi M.E.Ç. (18) gözaltına alındı.

Kullandığı silahın kurusıkı olduğu anlaşılan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli M.E.Ç'ye ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Motosiklet Sürücüsü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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