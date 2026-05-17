Zeytinburnu\'nda Motosikletten Yangın Çıktı

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki motosiklette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere çevredeki kişiler tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosikletten dumanlar yükselmesi üzerine sürücü motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten alevler yükselmeye başladı. Çevredeki kişiler alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yanan motosiklette soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.