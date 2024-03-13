Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Zeytinburnu\'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Zeytinburnu'nda bir iş yerinde yaşanan olayda, Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında ortak arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Barış Ç, nişanlısını yumruklar savurarak yerde sürükledi. İlayda Ö, şikayetçi oldu ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

13.03.2024 21:09  Güncelleme: 21:11
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Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi 58 Bulvar Caddesi'ndeki iş yerinde Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında ortak arkadaşları nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle Barış Ç, nişanlısını yumruklar savurarak yerde sürükledi.

İlayda Ö, olay sonrasında Barış Ç'den şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Adliyede savcıya ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bu arada, darp anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Barış Ç. ile nişanlısı arasında tartışma yaşanması ve kadının darbedilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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