Zeytinburnu\'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Antalya'da Dolu ve Hortum Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın merkez ilçelerinde meydana gelen dolu yağışı, trafikte aksamalara ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, işyeri tenteleri ve apartmanların altına sığınma gereksinimi doğurdu. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, elektrik kesintileri yaşandı ve seralar ile ekili alanlarda zarar meydana geldi. Ayrıca, Kemer'in Beldibi Mahallesi açıklarında hortum oluştu ancak deniz üzerinde oluştuğu için herhangi bir hasara neden olmadı.