Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi 58 Bulvar Caddesi'ndeki iş yerinde Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında ortak arkadaşları nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle Barış Ç, nişanlısını yumruklar savurarak yerde sürükledi.
İlayda Ö, olay sonrasında Barış Ç'den şikayetçi oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Adliyede savcıya ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Bu arada, darp anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Barış Ç. ile nişanlısı arasında tartışma yaşanması ve kadının darbedilmesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul'un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edeceğini söyledi. Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde ve 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağını belirtti ve mevcut İBB yönetiminin metro ihalelerini iptal ettiğini ve kaynakları İstanbullular için harcamadığını ifade etti.
Antalya'nın merkez ilçelerinde meydana gelen dolu yağışı, trafikte aksamalara ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, işyeri tenteleri ve apartmanların altına sığınma gereksinimi doğurdu. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, elektrik kesintileri yaşandı ve seralar ile ekili alanlarda zarar meydana geldi. Ayrıca, Kemer'in Beldibi Mahallesi açıklarında hortum oluştu ancak deniz üzerinde oluştuğu için herhangi bir hasara neden olmadı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada O.T'nin ölümüne neden olan L.T, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 Mart'ta meydana gelen olayda O.T. hayatını kaybederken L.T. ise yaralanmıştı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden bir işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte çalıştıkları fabrikada işçi olarak çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Torbalı'da iftar Programına katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 'Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, toplumun tüm kesimleri için üzerimize düşen yerel yönetim hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Sizlerin ailesinden olacağız' dedi.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, turizmin geleceği için en önemli belediyecilik faaliyetinin ulaşımı düzene koymak olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya-Alanya arasında üç koridor olacağını ve havalimanından Kızılağaç sahiline kadar başka bir ulaşım koridoru olacağını söyledi. Ayrıca, yeni yollar, köprülü kavşaklar ve düzenlemelerle ulaşım ana planlarına göre çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, pas çalışmaları ve 5'e 2 çalışmalarının ardından dayanıklılık testi yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Yaptırımlarının Uygulanması Özel Temsilcisi Büyükelçi David O'Sullıvan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Mecliste gerçekleşen toplantıda, AB'nin yaptırımlar ile ilgili yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi. Oktay, görüşmede, Gazze'deki saldırıyla 30 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail'e yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?