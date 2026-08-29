Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı

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İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 15 kişiden 6'sı taburcu edildi.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti Kazlıçeşme mevkisinde meydana gelen kazanın ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavisi tamamlandı.

Hastanelerde tedavisi süren 9 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.

Şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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