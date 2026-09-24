Zeytinburnu'nda otopark kavgasında 1 kişinin öldüğü davada baba ve oğul tutuklu kaldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda otopark kavgasında 1 kişinin öldüğü davada baba ve oğul tutuklu kaldı

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Zeytinburnu'nda otopark yüzünden çıkan kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Davada müebbet hapis istemiyle yargılanan baba ve oğlun tutukluluk halinin devamına karar verildi, dosyadaki eksikler için duruşma ertelendi.

Zeytinburnu'nda, otopark meselesi nedeniyle 2 kardeşten birinin öldüğü, diğerinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada, müebbet hapis istemiyle yargılanan baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Nadir Kurt (59) ile oğlu İbrahim Kurt (31), maktul Sedat Arıkan'ın (34) silahla vurularak yaralanan ağabeyi Sinan Arıkan (39) ile maktulün müşteki eşi Nazlı Arıkan, taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Nadir Kurt, 15-20 yıldır maktulün kiracısı olduğunu anlattı.

Olaydan 3 ay önce dükkanın önüne mal getirdiğini belirten Kurt, bu kişinin kendilerinden aracı oradan almasını istediğini ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Tutuklu sanık Kurt, olaydan 3 gün önce maktulle aralarında park nedeniyle çıkan tartışma sırasında kendilerine küfür ettiğini iddia ederek, "Olay günü, dükkanın içinde oturuyorduk. Bir gürültü geldi, 'Çocuğu öldürüyorlar.' dedi. Sinan ile Sedat (Arıkan), İbrahim'i dövüyordu. Daha önceki tartışmalarda 'Sizi öldüreceğim.' dediği aklıma geldi. Silah belimdeydi, çıkardım. 'Korksunlar, kaçsınlar.' diye ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık İbrahim Kurt ise maktul Sedat Arıkan'la kavga ettikleri sırada bir anda ateş sesi duyduğunu, kimin ateş ettiğini ise görmediğini öne sürdü.

"Nadir Kurt bana da ateş etti"

Maktulün ağabeyi Sinan Arıkan da olay günü kavga sesleri duyduğunu, sesin geldiği yöne baktığında kardeşine 3 kişinin saldırdığını gördüğünü belirtti.

Onu korumak için aralarına girdiğini, karşı taraftan birini tuttuğunu anlatan Arıkan, Nadir Kurt'un kendisine de ateş ettiğini ifade etti.

Duruşmada, olay anına ait videoların salonda izletildiği sırada maktulün annesinin ağladığı görüldü.

Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir mağazayı işlettikleri, Arıkan kardeşlerin ise mağazanın sahibinin oğulları oldukları ve mağazanın bulunduğu binada oturdukları kaydediliyor.

Taraflar arasında binanın önüne araç park etme meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, bu nedenle tartışmalar yaşandığı belirtilen iddianamede, son olarak 5 Aralık 2025'te kavga yaşandığı ve tarafların birbirlerini darbettikleri aktarılıyor.

İddianamede, 9 Aralık 2025'te tarafların kavga ettiği ve bu sırada Nadir Kurt'un yanında bulunan silahıyla önce Sinan Arıkan'a, ardından da kardeşi Sedat Arıkan'a ateş ettiği bilgisi veriliyor.

Sedat Arıkan'ın hayatını kaybettiği, Sinan Arıkan'ın ise "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek" şekilde yaralandığı iddianamede belirtiliyor.

Bu kapsamda sanıklar Nadir Kurt ile oğlu İbrahim Kurt'un "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla kasten yaralama" suçundan da 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Nadir Kurt hakkında ayrıca "ateşli silahlar ile bıçaklar ve diğer aletlerin izinsiz veya ruhsatsız olarak satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına" ilişkin 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA
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