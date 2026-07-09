Zeytinburnu'nda Otopark Kavgasında Kardeşler Tarafından Kılıçla Yaralama - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Otopark Kavgasında Kardeşler Tarafından Kılıçla Yaralama

09.07.2026 11:26
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Zeytinburnu'ndaki otopark tartışmasında bir kardeş öldürüldü, diğeri yaralandı; baba ve oğlu yargılanacak.

Zeytinburnu'nda otopark meselesi nedeniyle çıkan, 2 kardeşten birinin öldüğü birinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ve oğluna dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Sinan Arıkan (39) ve maktul Sedat Arıkan'ın (34) kardeş, sanıklar Nadir Kurt (59) ve İbrahim Kurt'un (31) ise baba oğul oldukları belirtildi.

İddianamede, sanıkların Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde bir mağazayı birlikte işlettikleri, Arıkan kardeşlerin ise sanıkların işlettikleri mağazanın sahibinin oğulları oldukları ve mağazanın bulunduğu binada oturdukları kaydedildi.

Taraflar arasında dükkanında bulunduğu binanın önüne araç park etme meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve bu nedenle tartışmalar olduğu belirtilen iddianamede, son olarak 5 Aralık 2025'te kavga yaşandığı ve tarafların birbirlerini darp ettikleri aktarıldı.

İddianamede, olay günü olan 9 Aralık 2025'te sanık İbrahim Kurt'un iş yerinin önünde bulunduğu sırada Sedat Arıkan'ın olay yerine geldiği, taraflar arasında tartışma başladığı, Arıkan'ın sanık Kurt'a yumrukla vurması üzerine tartışmanın kavgaya döndüğü anlatıldı.

İbrahim Kurt'un da maktul Sedat Arıkan'a vurmaya başladığı kaydedilen iddianamede, kısa süre sonra olay yerine müşteki Sinan Arıkan ile sanık Nadir Kurt'un da gelerek kavgaya karıştığı belirtildi.

İddianamede, sanık Nadir Kurt'un yanında bulunan silahıyla önce müşteki Sinan Arıkan'a, ardından da Sedat Arıkan'a ateş ettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, olayda Sedat Arıkan'ın hayatını kaybettiği, Sinan Arıkan'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı belirtildi.

Sanıklar suçları iştirak halinde işledi

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin raporuna göre, maktulün vücudunda ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edildiği, oluşturduğu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu, atışın bitişik atış mesafesi dışından meydana getirildiği ve ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı olduğu bildirildi.

Sanıkların alınan ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri belirtilen iddianamede, sanık Nadir Kurt'un, maktul ve müştekiyi yaralamak amacıyla bacaklarına doğru ateş ettiğini, yere düştüklerini görünce de ateş etmeyi bıraktığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanık Nadir Kurt'un tabanca ile ateş ederek, sanık İbrahim Kurt'un da elleriyle vurarak müşteki Sinan Arıkan'ın yaralanmasına ve Sedat Arıkan'ın ölümüne neden oldukları vurgulandı.

Sanıkların "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarını iştirak halinde işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar baba Nadir Kurt ile oğlu İbrahim Kurt'un "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki Sinan Arıkan'a yönelik "silahla kasten yaralama" suçundan da 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık baba Nadir Kurt hakkında ayrıca "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Otopark Kavgasında Kardeşler Tarafından Kılıçla Yaralama - Son Dakika

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