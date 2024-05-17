Zeytinburnu\'nda Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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(İSTANBUL) Zeytinburnu'nda bir kişi pompalı tüfekle pencereden havaya ateş açtı. Dehşet anları kameraya yansırken, kimliği tespit edilen H.B. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti. Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından kimliği belirlenen H.B. (33) isimli kişi evinde yakalandı. H.B.'nin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Yakalanan H.B.'nin, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.