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Zeytinburnu'nda Silahla Tehdit Eden Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Silahla Tehdit Eden Genç Tutuklandı

Zeytinburnu\'nda Silahla Tehdit Eden Genç Tutuklandı

Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek araçlara silah doğrultan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.A.(19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.02.2024 18:43
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İSTANBUL, (DH)-ZEYTİNBURNU'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek, araçlara silah doğrultan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.A.(19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sümer Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken havaya ateş açan ve seyir halindeki bir otomobile silah doğrulttuğu anları sosyal medya hesabından "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaşan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olayı gerçekleştiren S.A.'nın kullandığı silahın kurusıkı, kullandığı motosikletin ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Yakalanarak polis merkezine götürülen S.A. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahlı tehdit suçlarından adli işlem başlatılırken, motosikletin sahibi M.E.Ç ise ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmaktan idari para cezasına çarptırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Sümer Mahallesi, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Silahla Tehdit Eden Genç Tutuklandı - Son Dakika
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