Zeytinburnu'nda trafoda çıkan yangın elektrik kesintisine neden oldu

Güncel

Zeytinburnu'ndaki bir trafoda çıkan yangın bölgedeki bazı binalarda elektrik kesintisine neden oldu.

Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'ndeki trafoda yangın çıktığı ihbarı üzerine söz konusu adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki bazı apartmanlarda elektrik kesintisine neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Trafonun bulunduğu cadde, söndürme çalışmaları dolayısıyla bir süre trafiğe kapalı kaldı.