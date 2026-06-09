Zeytinburnu\'nda Uyuşturucu Operasyonu

Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise, 60 bin sentetik ecza hapı, 839 gram toz esrar, 243 gram kokain, 28 gram skunk, 14 amonyak maddesi, 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'nda bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Dün sabah saatlerinde söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.E.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adreste yapılan armalarda ise 60 bin sentetik ecza hapı, 839 gram toz esrar, 243 gram kokain, 28 gram skunk, 14 amonyak maddesi, 6 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 65 fişek, duman bombası, 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, 'TCK 188' ve '6136 SKM' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.