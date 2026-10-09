Zeytinburnu\'nda yıkılan binadan kopan beton atölye duvarını deldi; 2 işçi kurtuldu

ZEYTİNBURNU'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. 2 işçinin molozların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi 27. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, bitişikteki apartmanın giriş katında bulunan konfeksiyon atölyesinin duvarını deldi. O sırada çalışan 2 işçi, molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralananın olmadığı olayda duvarın delinmesi ve işçilerin molozların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.