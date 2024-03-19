Zeytinburnu\'ndaki İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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İstanbul Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında bulunan ilaç firmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ufak çaplı patlamaların yaşandığı olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Binada bulunanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Yangın sırasında hafif yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan Can Önder, yangın sırasında iş merkezinde olduğunu, ilk etapta patlama yaşandığını ve herkesin dışarı çıktığını söyledi.

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