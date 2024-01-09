Zeytinburnu sahil yolunda scooter sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü

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Zeytinburnu sahil yolunda yaklaşık saatte 80 kilometre hızla ilerleyen scooter sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü.
Kennedy Caddesi'nden Samatya istikametine doğru ilerleyen otomobil şoförü, kendisiyle aynı hızda giden scooter sürücüsünü görünce cep telefonu kamerasına kaydetti.
Aracının ibresini göstererek 80 kilometre hızda ilerlediğini görüntüleyen sürücü, scooterin hızını kendi aracının hızıyla kıyasladı.
Öte yandan scooter sürücüsünün trafikteki tehlikeli yolculuğu dikkati çekti.
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