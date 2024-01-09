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Zeytinburnu sahil yolunda scooter sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika
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Zeytinburnu sahil yolunda scooter sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü

Zeytinburnu sahil yolunda saatte 80 kilometre hızla ilerleyen scooter sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdü. Bir otomobil sürücüsü, scooter sürücüsünün tehlikeli sürüşünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde scooter sürücüsünün hızını kendi aracının hızıyla kıyaslaması da yer aldı.

Zeytinburnu sahil yolunda scooter sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü
09.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:48
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Zeytinburnu sahil yolunda yaklaşık saatte 80 kilometre hızla ilerleyen scooter sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü.

Kennedy Caddesi'nden Samatya istikametine doğru ilerleyen otomobil şoförü, kendisiyle aynı hızda giden scooter sürücüsünü görünce cep telefonu kamerasına kaydetti.

Aracının ibresini göstererek 80 kilometre hızda ilerlediğini görüntüleyen sürücü, scooterin hızını kendi aracının hızıyla kıyasladı.

Öte yandan scooter sürücüsünün trafikteki tehlikeli yolculuğu dikkati çekti.

Kaynak: AA
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