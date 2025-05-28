Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 R 0099 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik kara yolu Üreğil Altı mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki zeytinliğe devrilen otomobildeki sürücü ile N.Y. (25) ve M.N.K. (24), yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Zeytinliğe Devrilen Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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