Zhangzhou Nükleer Santrali İlk Ünitesini Açıkladı

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FUZHOU, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Zhangzhou nükleer enerji santrali projesinin ilk güç üretim ünitesi ticari faaliyete başladı.

Çin Ulusal Nükleer Enerji Şirketi yaptığı açıklamada ilk ünitenin çarşamba günü üretime başlamasının, Çin'in farklı enerji kaynaklarını kullanıp çifte karbon hedeflerine ulaşmaya çalıştığı bir dönemde, yerli olarak geliştirilen üçüncü nesil Hualong 1 reaktörünün kademeli inşasında önemli bir adımı teşkil ettiğini belirtti.

Küresel güvenlik standartlarını en yüksek seviyede karşılayan Hualong 1 reaktörü, ülkenin yenilikçi nükleer enerji kalkınma sürecinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Zhangzhou nükleer enerji santrali projesinde toplam 6 adet Hualong 1 nükleer güç ünitesi yer alacak.

Hualong 1 nükleer enerji ünitelerinin her biri yılda 10 milyar kilovat-saati aşkın elektrik üreterek, orta düzeyde gelişmiş ülkelerde yıllık üretim talebini ve 1 milyon kişinin ev elektriği talebini karşılayabiliyor. Bu, standart kömür tüketiminin yılda 3,12 milyon ton, karbondioksit emisyonlarının ise yılda 8,16 milyon ton azaltılması anlamına geliyor.