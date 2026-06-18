Zhejiang Eyaleti Dijital Dönüşümde Öncü

HANGZHOU, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti, dijital ekonomideki öncü konumundan yararlanarak geleneksel sanayilerin dijital ve akıllı teknolojilerle yenilenmesini ve modernizasyonunu teşvik ediyor. Eyalet, bu adımlarla imalat sektörünün nitelikli gelişimine yeni bir ivme kazandırıyor.
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