Zhouning: Ekoturizm ve Yaz Turu Cenneti

ZHOUNİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Zhouning ilçesi, ortalama 880 metre rakımı ve yüzde 72,96'lık orman örtüsüyle öne çıkıyor. İlçede yaz aylarında ortalama sıcaklık yaklaşık 24 santigrat derece olarak ölçülüyor.

Son yıllarda kendine özgü ekolojik avantajları ve kültürel turizm kaynaklarını değerlendirerek yaz turizmini geliştiren Zhouning her yıl 200.000'i aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.