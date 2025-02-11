Zigana Dağı\'nda Kar Yağışı ile Kartpostallık Görüntüler

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Trabzon sınırında 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı, beyaz örtü ile kaplandı. Karlar çam ve ladin ağaçlarını süsledi. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken, kayalıklar üzerinde ve çatılarda buz sarkıkları oluştu. Tesis önlerine kardan adam yaparak eğlenen çocuklar karın keyfini çıkardı. Güneşin yüzünü göstermesiyle, Zigana Dağı'na çıkan vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek yürüyüş yaptı.

'KAR YAĞDIĞI ZAMAN BİR FARKLI GÜZEL OLUYOR'

Hasan Tüysüz, Zigana Dağı'nda güzel görüntülerin oluştuğunu belirterek, "Zigana'yı bildiğim için ve bu görüntü hoşuma gittiği için ailemle beraber geldim. Hoşumuza gidiyor. Kar yağdığı zaman bir farklı güzel oluyor. Hepimiz hoşnuduz. Doğu Karadeniz'in her yerinde; Hamsiköy'de, Çaykara'da kartpostallık görüntüler var, güzel görüntüler oluşuyor" dedi.