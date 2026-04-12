Zihinsel Engelli Beyza Nur, Filografi Sanatıyla Hayata Tutunuyor

Gaziantep'te yaşayan yüzde 55 zihinsel engelli Beyza Nur Küçüktürkmen, annesinin büyük desteği ile başladığı filografi sanatı çalışmaları sayesinde yaşama tutunuyor. 22 yaşındaki Küçüktürkmen, kalp hastası olarak doğdu ve geçirdiği hastalıklar ile kullandığı ilaçlar nedeniyle zihinsel engelli kaldı. Bir yıl önce mahallesindeki Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ndeki filografi kursunu keşfeden Küçüktürkmen, annesi Şule Nergiz Şenel'in desteğiyle kursa kaydoldu.

Şahinbey Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursa düzenli olarak katılan Küçüktürkmen, binlerce çivi ve metrelerce bakır telle yapılan filografi sanatında kendini geliştirdi. Bir yıldır aralıksız devam ettiği kursta üç tablo yapan Küçüktürkmen, bu sanat sayesinde sosyalleşti ve ilaç kullanmayı bıraktı. Annesi, kursun kızına normal bir birey gibi davranılmasını sağladığını ve tedavinin vermediği faydayı bu sanatın verdiğini belirtti.

Filografi sanatçısı ve kurs eğitmeni Fatoş Karayılan, Küçüktürkmen'in kursa başladıktan sonra motive olduğunu, özgüven kazandığını ve diğer kursiyerlerle sosyalleştiğini ifade etti. Küçüktürkmen, kendisini daha da geliştirerek annesiyle birlikte sergi açmayı planlıyor.